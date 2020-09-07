Сыктывкар, , 09:47 — REGNUM Проверку по факту аварийного приземления в Сосногорском районе республики Коми легкомоторного самолета на автомобильную трассу начали сотрудники регионального отделения Следственного комитета России. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

«Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолёта в Республике Коми», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что из сообщений СМИ известно, что 6 сентября легкомоторный самолет вынужден был совершить аварийное приземление в Сосногорском районе республики на трассу, предназначенную для автомобильного движения. При этом в результате данной посадки никто не пострадал.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время сотрудники СК РФ проводят необходимые для проверки мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября стало известно, что легкий летательный аппарат — аэроплан — упал в Новой Москве.