Уфа, , 09:45 — REGNUM 203 переболевших COVID-19 медицинских работника Республиканской клинической больницы (РКБ) им. Куватова получили страховые выплаты из Фонда социального страхования РФ (ФСС). Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба профсоюза работников здравоохранения по региону.

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По сообщению пресс-службы ведомства, еще 117 заявлений медиков находятся на рассмотрении врачебной комиссии этой больницы.

По словам председателя профорганизации РКБ им. Куватова Руслана Кутушева, для назначения выплат, диагноз «коронавирусная инфекция» должен быть лабораторно подтвержден, а заражение должно произойти при исполнении служебных обязанностей, и это привело к временной нетрудоспособности сотрудника. Кроме этого, перенесенное медицинским работником заболевание должно быть включено в перечень заболеваний, внесенных в постановление правительства РФ №1272-р.

Отмечается, что есть и отказы в выплатах не медицинскому персоналу, либо если перенесенное сотрудником заболевание не включено в Постановление правительства.

Сообщается, что профком из собственных средств также оказывает материальную помощь членам профсоюза, которые перенесли эту инфекцию в независимости от выплат ФСС.

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