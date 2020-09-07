Сакраменто, США, , 09:34 — REGNUM Решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в пяти округах американского штата Калифорния из-за лесных пожаров принял губернатор штата Гэвин Ньюсом. Об этом 7 сентября сообщается в заявлении, размещенном на его сайте.

«Из-за пожаров выгорели десятки тысяч акров, уничтожены дома, тысячи жителей эвакуировались», — отмечает в своем заявлении Ньюсом.

Также уточняется, что режим ЧС вводится в центральных округах штата Фресно, Мадера и Марипоса, а также в южных калифорнийских округах Сан-Бернардино и Сан-Диего.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 августа власти Калифорнии уже вводили режим ЧС на территории всего штата из-за аномально высокой температуры воздуха и связанных с этим пожарах в ряде округов штата. Такой статус позволяет властям задействовать большее количество ресурсов для ликвидации последствий пожара.