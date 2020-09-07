Сочи, Краснодарский край, , 09:31 — REGNUM Спасатели продолжают поиски группы детей и взрослых, пропавших в горах в районе города-курорта Сочи Краснодарского края 6 сентября.

Поисковая группа МЧС Mchsmedia.ru

По уточнённым данным, пропавшая группа — восемь детей и трое взрослых — приехали из Тверской области. Все они спортсмены, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва, а также их тренер. Они отправились в поход утром 6 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы вышли из посёлка Эсто-Садок и направились горнолесной массив к озеру на высоте 2 320 метров на южном склоне Роза Хутор. Спасатели обследовали берег озера и все маршруты, проложенные по берегам склона. В поисково-спасательной операции принимают участие 64 человека и 12 единиц техники. К вылету готовится вертолёт Ми-8 с тремя спасателями на борту.

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