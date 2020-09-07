Москва, , 09:30 — REGNUM В Москве проверяют помещения торгового центра «Капитолий», расположенного на севере города. Об этом 7 сентября сообщает ТАСС.

По данным источника агентства в экстренных службах, поступило сообщение о «минировании» торгового центра. Здание расположено по адресу: улица Правобережная, 1б (у автотранспортной развязки МКАД и Ленинградского шоссе).

«Эвакуация не проводилась, в самом ТЦ продолжает работать только гипермаркет «Ашан», — цитирует СМИ слова собеседника.

Официального подтверждения информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области на электронные почты торгово-развлекательных центров и объектов промышленности сегодня утром, 7 сентября, пришло сообщения о минировании.

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