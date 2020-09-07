Орловский район , , 09:28 — REGNUM В Ростовской области два человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе Котельниково — Песчанокопское. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 7 сентября.

Согласно предварительной информации, авария произошла ранним утром 6 сентября на участке автодороги в Орловском районе. По некоторым данным, водитель ВАЗ 2110 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Ractis. В результате ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и пассажирка иномарки. Двое мужчин, пострадавшие в результате аварии, находились в автомобиле ВАЗ 2110.

По данному факту проводится проверка.