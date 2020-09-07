Белгород, , 09:32 — REGNUM Доследственную проверку по факту столкновения двух электровозов в городе Губкин Белгородской области организовали в региональном Следственном комитете, сообщает пресс-служба ведомства 7 сентября. Изымается необходимая документация.

По предварительным данным, электровоз, остановившийся под уклоном на территории АО «Лебединский ГОК», начал самопроизвольное движение и столкнулся с другим электровозом. Людей в локомотивах не было, пострадавших нет, после столкновения один из электровозов загорелся.

Следователи опрашивают очевидцев, действиям должностных лиц, отвечающих за соблюдение требований безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, будет дана правовая оценка.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Белгородом столкнулись два электровоза