Сеул, , 09:27 — REGNUM Два энергоблока АЭС Вольсон, расположенной на юго-востоке Южной Кореи, остановлены из-за тайфуна «Хайшен». Об этом 7 сентября сообщает агентство Yonhap.

Уточняется, что один из энергоблоков АЭС был автоматически остановлен системой безопасности станции в 08:38 по местному времени (02:38 мск), а второй — в 09:18 (3:18 мск).

При этом представитель АЭС Вольсон уточнил, что это произошло из-за проблемы с линией распределения электроэнергии, возникшей из-за тайфуна «Хайшен», и подчеркнул, что радиационный фон остается в норме.

Кроме этого, указывается, что в результате разгула стихии по всей стране без электроснабжения остались около 17 тыс. семей. В то же время ожидается, что тайфун в дальнейшем пройдет по материку и снова уйдет в море в районе города Каннын в южнокорейской провинции Канвон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Японии в результате мощного тайфуна «Хайшен» четыре человека пропали без вести и не менее 52 получили ранения.