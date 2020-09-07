Омск, , 09:23 — REGNUM В Омской области продолжаются поиски 74-летней женщины, которая днём 2 сентября потерялась в окрестностях села Рязаны Муромцевского района. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в областном УМВД.

За прошедшие сутки в поисковых мероприятиях принимали участие восемь сотрудников полиции, пять сотрудников МЧС, более 20 волонтёров, местные жители. Применялись две автомашины повышенной проходимости, УАЗ.

Поиски ведутся в условиях непрекращающегося дождя в лесистой, заболоченной местности. К тому же в зоне поисков обнаружили свежие следы медведя.

Напомним, о пропаже пенсионерки вечером 2 сентября в полицию сообщил её сын. Женщина пропала во время сбора грибов в 2,5 км села Рязаны. По словам сына, он отлучился, чтобы донести собранные грибы до автомобиля, а вернувшись, не застал мать на месте. Телефон она оставила в машине.

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