Пусан, Южная Корея, , 09:23 — REGNUM Из-за тайфуна «Хайшен» в южнокорейском Пусане пострадал один человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

Кроме того, из-за сильных ветров в Пусане, Ульсане и Чеджу были повреждены около 20 объектов общественного назначения и 28 объектов частной собственности, повалены деревья и подтоплены автомобили.

Без света остались 17 620 домов в Тэгу, Пусане и Ульсане, более 1600 человек были эвакуированы из своих домов. Кроме того, была приостановлена работа двух реакторов АЭС Вольсон, расположенной в Кёнджу провинции Кёнсан-Пукто.

Ранее, из-за тайфуна «Майсак» в Южной Корее автоматически отключились четыре атомных реактора.

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