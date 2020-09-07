Уфа, , 09:20 — REGNUM Девушка погибла в дорожной аварии на трассе в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, смертельное ДТП произошло рано утром 6 августа в Миякинском районе. Автомобиль «Volkswagen Tiguan», за рулем которого находился 21-летний мужчина, на 9 км автотрассы Киргиз-Мияки — Бижбуляк съехал с дороги и опрокинулся.

В этой аварии погибла 20-летняя девушка, которая ехала в данном автомобиле. Кроме этого, в этом ДТП получил травмы 20-летний мужчина.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель не имел прав управления автомашиной. Помимо этого, он управлял автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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