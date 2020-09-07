Тарасовский район, , 09:18 — REGNUM В ближайшие дни жители Тарасовского района Ростовской области, чьи дома пострадали от лесного пожара, бушевавшего четыре дня, получат выплаты. Предоставление жилья будет ускорено. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев, совершивший авиаразведку испепелённой территории.

«Мною принято решение дополнительно поддержать семьи, которые утратили жилые дома. Такое поручение министерству финансов дано. Прошу департамент ГО и ЧС подключиться и во вторник [8 сентября] представить предложения. Все люди, которые потеряли жильё, должны его получить. Важно сделать это не затягивая. Задача глав муниципалитетов — как можно быстрее помочь людям с приобретением жилья. У людей кров над головой должен быть», — сказал глава региона.

Предполагается, что до 9 сентября пострадавшие получат выплаты.

ИА REGNUM напоминает, что лесной пожар в Тарасовском районе, вспыхнувший 2 сентября, был потушен 6 сентября на площади 1,6 тыс. га. К ликвидации возгорания были привлечены несколько сотен спасателей и десятки единиц техники, авиация. Справиться с огнём мешал сильный ветер, скорость которого достигала 20 метров в секунду.

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