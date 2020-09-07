Магас, , 09:14 — REGNUM В Ингушетии произошло ДТП с участием автомобилей из свадебного кортежа. На на автодороге «Назрань — Кантышево» столкнулись «Mercedes» и «ВАЗ 21 115». В результате погибли два человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу города Назрани.

«Интерфакс» уточняет, что число погибших составляет три человека, все они члены одной семьи, автомашины двигалась в составе свадебного кортежа и столкнулись в районе ресторана «Замок».

По данным информагентства, в салоне автомобиля «Mercedes» были обнаружены наркотические вещества, его водитель сбежал с места аварии. Эту информацию в МВД пока никак не комментируют.