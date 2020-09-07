Джакарта, , 09:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в округе Кеэром в Индонезии, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщили, что землетрясение произошло 7 сентября 2020 года примерно в 03:51 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился на суше в 53 км к юго-западу от округа Кеэром в провинции Папуа на глубине 92 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии.

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