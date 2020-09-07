Магас, , 08:54 — REGNUM В Ингушетии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек, еще четверо пострадали. Инцидент случился поздно ночью 6 сентября, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

На федеральной автодороге «Кавказ» в районе селения Гази-Юрт столкнулись четыре автомашины.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, один человек из них погиб», — сообщили в спасательном ведомстве.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставила в республиканскую клиническую больницу в городе Назрани. Их состояние не уточняется. Информации о причинах ДТП в МВД пока нет.