Уфа, , 08:47 — REGNUM 323 ученика переведены на дистанционную форму обучения из-за выявления у них коронавируса в Башкирии. Об этом сообщил министр образования региона Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве региона.

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По его словам, случаи заражения школьников были зафиксированы в Иглинском, Мелеузовском и Ишимбайском районах. При этом разработан алгоритм действий, который и выполняется в каждом случае: оповещается министерство здравоохранения и управление Роспотребнадзора Башкирии.

Кроме этого, добавил он, специалисты проводят эпидемиологическое расследование. И в случае необходимости учитель переводится на дистанционный режим работы. Такая же работа проводится и в отношении дошколят.

В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что необходимо усилить пропаганду вакцинации от гриппа.

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