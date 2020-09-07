Токио, , 08:41 — REGNUM В Японии в результате мощного тайфуна «Хайшен» четыре человека пропали без вести и не менее 52 получили ранения, сообщает информационное агентство Kyodo.

Журналисты отмечают, что тайфун обрушился на остров Кюсю, вызвал массовое отключение электроэнергии и нарушил транспортное сообщение.

Без вести пропали женщина в возрасте 60 лет и ее сын 30 лет, а также два стажера из Вьетнама. 70-летний муж пропавшей женщины получил перелом ребер после того, как оползень обрушился на офис его строительной фирмы в деревне Сииба, префектура Миядзаки.

Согласно Японскому метеорологическому агентству, 6 сентября в деревне Сииба выпало 400 мм осадков.

По данным компании Kyushu Electric Power, около 475 тыс. домов, в основном в префектурах Кагосима и Нагасаки, временно остались без электричества.

Тайфун «Хайшен», пройдя по Японии, направился к Корейскому полуострову, сообщает Японское метеорологическое агентство. Тем не менее, в стране ожидаются проливные дожди и сильные ветра, и правительство Японии призывает жителей быть осторожными.

Компания Kyushu Railway отменила синкансэн и другие поезда на сегодня, но планирует возобновить завтра транспортное сообщение в некоторых районах.