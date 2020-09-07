Иволгинский район, Бурятия, , 08:36 — REGNUM Правоохранители в Иволгинском районе Бурятии задержали подозреваемого в поджоге частного дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, сообщение о пожаре в посёлке Хойто-Бэе поступило 5 августа.

Огонь повредил стены дома, веранду, а также сарай. Пострадавших не было. Прибыв на место сотрудники полиции установили, что причиной возгорания стал поджог.

Выяснилось, что вечером того дня 23-летний молодой человек пришёл в гости к родственнице, проживавшей в доме с подругами и четырьмя детьми. Распивая с ними спиртное, гость взял со стола телефон одной из женщин. Той это не понравилось, что спровоцировало ссору.

«После чего молодой человек, затаив обиду, вышел из жилища в пристрой, прилегающий к дому, поджег находившийся там мусор и ушел. Женщины легли спать, однако спустя несколько минут почувствовали запах гари и вызвали пожарных», — отметили в ведомстве.

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