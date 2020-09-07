Хабаровск, , 08:49 — REGNUM В Хабаровске впервые на Дальнем Востоке выявлен и локализован очаг опасного инфекционного заболевания крупного рогатого скота — заразный узелковый дерматит (ЗУД), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Ветеринары обнаружили троих животных (двух взрослых коров и телёнка) на одном из подворий в Железнодорожном районе Хабаровска. Животные изолированы и уже проходят лечение. Коровник, в котором они содержатся, обеззаражен.

Владелец коров сам вызвал ветеринара, когда увидел на их коже странные многочисленные бугры. Анализы показали, что все три бурёнки больны узелковым дерматитом.

«На Дальнем Востоке это заболевание крупного рогатого скота выявлено впервые. В других регионах страны его вспышки были отмечены на территориях, граничащих с Китаем (там его очаги обнаружились в одной из приграничных провинций): в Казахстане, на Алтае, в Сибири. Самым действенным способом остановить распространение болезни является вакцинация», — сказала начальник отдела управления ветеринарии правительства Хабаровского края Марина Данилова.

Заболевание людям не передаётся и для человека не опасно. Оно излечимо, поэтому необходимости в забое скота нет. Возбудитель переносится комарами, оводами, слепнями, мошкой и мокрецом.

Получив инфекцию через их укусы, коровы путём прямых и непрямых контактов с другими животными могут её распространять.

Препарат для вакцинации уже заказан. Ветеринары пойдут по дворам и бесплатно сделают уколы всем быкам и тёлкам — всего 350 коров в городе Хабаровске и 2600 в нескольких населённых пунктах Хабаровского района.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад в сентябре 2019 года, власти Белоруссии ввели ограничения на ввоз в страну крупного рогатого скота из Тюменской области и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. У животных был обнаружен заразный узелковый дерматит.