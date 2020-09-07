Махачкала, , 08:35 — REGNUM Охотник умер в Дагестане после падения в ущелье в горном Докузпаринском районе. Спасатели извлекли тело погибшего, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

Накануне вечером в ведомство поступило сообщение, что в районе погранзаставы за селом Куруш Докузпаринского района мужчина 1980 года рождения упал в ущелье. От полученных травм он скончался. Как оказалось, он был охотником.

Отмечается, что тело находилось в труднодоступном месте. Для того чтоб его достать, пришлось привлечь спасателей, а для поисковых работ на место происшествия был направлен вертолет МЧС России. Выяснилось, что эвакуировать погибшего авиацией невозможно, поэтому было решено дальнейшие работы проводить наземной группировкой. Помогало спасателям и местное население.

Накануне поисковые работы завершить не удалось, к ним вновь приступили сегодня рано утром. В 07:10 спасатели извлекли тело погибшего охотника и передали родственникам.