Кидаль, Мали, , 08:28 — REGNUM Двое военнослужащих французских сил операции «Бархан», развернутых в регионе Сахель с целью борьбы против терроризма, погибли в Мали при взрыве самодельного взрывного устройства. Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщило «Агентство Франс Пресс».

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших. «Президент Французской Республики вновь благодарит французских военнослужащих, находящихся в Сахеле, за их мужество и решимость», — говорится в коммюнике администрации президента.

Макрон также призвал к «началу в Мали незамедлительного политического и гражданского перехода сообразно с ожиданиями народа и стран, которые поддерживают эту страну, при обязательном условии продолжения эффективной борьбы против терроризма».

Напомним, что 1 августа 2014 года Франция начала операцию «Бархан» для борьбы с исламским терроризмом в регионе Сахель (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад). Всего за время проведения операции погибли 34 французских военнослужащих.

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