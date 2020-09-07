Красноярск, , 08:24 — REGNUM За минувшие выходные (5−6 сентября) в Красноярском крае потушили восемь очагов лесных пожаров на площади 60,4 тыс. га — в Эвенкийском районе. В тушении принимали участие более 430 человек и 11 единиц техники. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, по состоянию на 7 сентября в регионе ликвидировали все лесные пожары.

Мониторинг лесопожарной обстановки в районах продолжается.

Между тем, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на всей территории Красноярского края действует режим ЧС в лесах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае подвели предварительные итоги пожароопасного сезона.

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