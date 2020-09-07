Йошкар-Ола, , 08:13 — REGNUM В отношении жителя Марий Эл вынесен приговор по уголовному делу по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК ОФ («Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, а также материальной и иной зависимости»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством») и ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что с декабря 2019 года до июнь 2020 года мужчина ненадлежащим образом выполнял свои обязанности по воспитанию двоих дочерей в возрасте 13 и 16 лет, 16-летняя дочь является инвалидом.

Он, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, устраивал скандалы, запугивал детей, избивал их, используя предметы домашней утвари. Несколько раз избивал девушку-инвалида, угрожал ей убийством.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признал полностью. Судом ему назначено наказание в виде 3 лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области родители двоих малолетних детей стали фигурантами уголовного дела по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Как полагают следователи, 25-летняя мать и 32-летний отец с апреля 2019 по январь 2020 года систематически били и унижали своих детей 2017 и 2019 годов рождения, морили их голодом. Режим дня детей был нарушен, предписания врача не выполнялись. В результате у одного из детей развилась гипотрофия второй степени. Детей изъяли из семьи. Решается вопрос о лишении супругов родительских прав.