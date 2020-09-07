Верхняя Пышма, Свердловская область, , 08:09 — REGNUM В посёлке Зеленый Бор города Верхняя Пышма в Свердловской области произошёл пожар на пилораме. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание возникло на улице Октябрьская, 27, на промышленной площадке. Горели здание пилорамы и трансформаторное масло в бочках. Площадь пожара достигла почти 1000 кв. метров. Распространению огня способствовала большая горючая загрузка.

В МЧС отмечают, что на месте пожара была угроза взрыва. В связи с этим пожарные были вынуждены работать из укрытия. Наконец, пожар удалось потушить. Пострадавших нет.