Барнаул, , 08:07 — REGNUM По итогам обследования акватории озера озера Горькое-Перешеечное минприроды Алтайского края дало заключение: загрязнения техническими отходами не обнаружено. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает официальный телеграм-канал регионального правительства. Напомним, ранее алтайские чиновники заявили об улучшении экологической ситуации на водоеме.

Как пояснил начальник отдела водных биологических ресурсов Николай Дегтярь, во время шторма сине-зеленые водоросли выбросило на мелководье, где они под воздействием света начали гибнуть и выделять цианид. Замор водоросли в итоге повлиял и на рыбу, которая находилась в зоне поражения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале сентбря 2020 годаинформация с фотографиями загрязненного озера появились в социальных сетях. По словам очевидцев, поверхность водоема покрыта каким-то пенным синим налётом и чувствуется сильный химический запах краски. К тому же, гниющей рыбой усеян весь берег. Ситуацией и заинтересовалась прокуратура.

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