Ульяновск, , 08:03 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту нападения на продавца в супермаркете. Пострадавшую несколько раз ранили ножом, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Нападение произошло в Ульяновске днём 6 сентября 2020 года в супермаркете на улице Водопроводной. По данным следствия, подозреваемая нанесла работнице магазина «многочисленные удары ножом по различным частям тела», после нападения злоумышленница скрылась. Продавщица госпитализирована.

В совершении преступления подозревают 32-летнюю горожанку. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор 41-летнему мужчине, которого обвинили в убийстве женщины с использованием ножа и ножовки. Суд признал злоумышленника виновным, назначив девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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