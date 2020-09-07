Сакраменто, США, , 07:55 — REGNUM Режим чрезвычайного положения был объявлен из-за природных пожаров в пяти округах американского штата Калифорния. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба губернатора штата Гэвина Ньюсома.

По распоряжению губернатора режим ЧП был объявлен в округах Фресно, Мадера, Марипоса, Сан-Бернардино и Сан-Диего. Лесные пожары уничтожили на территории этих округов сотни гектаров леса.

Поясняется, что режим чрезвычайного положения даст властям право мобилизовать на борьбу с пожарами национальную гвардию и выделить экстренные фонды из регионального бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что площадь лесного пожара в штате Калифорния превысила 2100 гектаров.

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