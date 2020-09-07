Москва, , 07:55 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара, произошедшего в Москве в квартире. Об этом 7 сентября сообщает ГУ МЧС по российской столице.

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре по адресу ул. Зеленоград, к. 702 (ЗелАО) поступило в 05:06 мск. Также указывается, что в 05:41 мск пожар был локализован, в 05:51 мск — ликвидирован.

«К сожалению, при проливке и разборке завалов обнаружены трое погибших», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Ростове-на-Дону в многоквартирном доме на улице Станиславского произошел пожар.