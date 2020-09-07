Новосибирск, , 07:40 — REGNUM В Новосибирской области на электронные почты торгово-развлекательных центров и объектов промышленности сегодня утром, 7 сентября, пришло сообщения о минировании. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате антитеррористической комиссии (АТК) региона.

«В необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий, — уточнили в АТК. — Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта».

Новосибирцев просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Ситуация находится на контроле губернатора области Андрея Травникова.