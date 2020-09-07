Владивосток, , 07:53 — REGNUM Во Владивостоке суд вынес приговор директору учреждения культуры, обвиняемому в получении взятки в крупном размере с использование служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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В суде установлено, что директор с декабря 2014 года по январь 2015 года получил взятку в 200 тыс. рублей за возможность взяткодателя доставить, установить, украсить и потом демонтировать городские новогодние ёлки. Договор был заключён на 990 тыс. рублей.

Подсудимого признали виновным и приговорили в штрафу в три млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на три года.

На имущество взяточника наложен арест на 1,5 млн рублей.

«Арест сохранён судом до исполнения приговора в части наказания. Приговор в законную силу не вступил», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы Вадим Белоусов («Справедливая Россия») и бывший главный бухгалтер челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова предстанут перед судом за получение взятки в три млрд рублей.