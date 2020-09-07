Токио, , 07:34 — REGNUM Как минимум 52 человека пострадали в результате воздействия мощного тайфуна «Хайшэнь» на юго-западе Японии. Об этом 7 сентября сообщает агентство Kyodo.

Тропический шторм принёс с собой проливные дожди, вызвавшие оползни в префектуре Миядзаки. В результате схода оползня был разрушен жилой дом в горном районе провинции, четыре человека числятся пропавшими без вести.

На юго-западном острове Кюсю произошли обрывы на линии электропередач, без энергоснабжения остались около 350 тыс. жилых домов. Указания об эвакуации в настоящее время действуют для районов, где проживают около 4,5 млн человек.

Тайфун «Хайшень» продолжает движение со стороны Японии к Корейскому полуострову. Его скорость составляет около 40 км/час. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 60 м/сек. Ожидается, что на юго-западе Японии 7 сентября может выпасть до 200 мм осадков в виде проливных дождей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 36 пострадавших в результате воздействия тайфуна «Хайшень» на юго-западе Японии.

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