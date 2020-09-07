Село Косиха, Алтайский край, , 07:25 — REGNUM Опасное вождение спровоцировало сразу несколько ДТП с на 235 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Косихинском районе Алтайского края. Подробности сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Предварительно установлено, что 6 сентября 2020 года около 15:00 местного времени водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Бийска в сторону Барнаула, при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем KIA, который в свою очередь допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, которого буксировал автомобиль Volkswagen Touareg.

Спустя несколько минут на этом же участке дороги водитель автомобиля «Лада Калина» не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Toyota Alphard. В результате произошедшего медицинская помощь никому не потребовалась.

Как уже сообщало ИА REGNUM, августе 2020 г. серьезное ДТП произошло на 265-м километре трассы А-322 (Барнаул — Рубцовск), погибли 10 человек.

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