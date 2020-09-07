Сочи, Краснодарский край, , 07:00 — REGNUM Группу из 11 пропавших туристов разыскивают спасатели в горах возле города-курорта Сочи. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, незарегистрированная группа туристов, из них восемь детей в возрасте от девяти до 16 лет, вышла утром 6 сентября из посёлка Эсто-Садок. Туристы направились горнолесной массив к озеру, которое расположено на высоте 2 320 метров, на южном склоне Роза Хутор. Местонахождение группы до настоящего времени остаётся неизвестным.

Спасатели обследовали берег озера и все маршруты, проложенные по берегам склона. В поисково-спасательной операции принимают участие 64 человека и 12 единиц техники. В дальнейшем планируется привлечь к операции конно-кинологический расчет на пяти лошадях. К вылету готовится вертолёт Ми-8 с тремя спасателями на борту.

Отмечается, что 6 сентября в районе Сочи наблюдалось ухудшение погоды и сильные ливни со шквалистым ветром.

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