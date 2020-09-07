Еравнинский район, Бурятия, , 06:40 — REGNUM В Еравнинском районе Бурятии завершились поиски рыбака, считавшегося пропавшим с конца августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, его тело нашли родственники рядом с озером Большая Еравна.

Добавим, 37-летний мужчина 29 августа рыбачил на озере вместе со своими друзьями. В какой-то момент последние потеряли его из виду. В поисковой операции приняли участие спасатели, правоохранители, а также родственники.

По данным СМИ, по факту происшествия следователи начали проверку.