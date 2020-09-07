Владивосток, , 06:56 — REGNUM По уточнённым данным синоптиков, тайфун «Хайшен» ночью 7 сентября прошёл над Японскими островами Амами префектуры Кагосима и приблизился к западному побережью острова Кюсю. Вихрь принёс на острова проливные дожди и штормовой ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

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Утром 7 сентября тайфун «Хайшен» находился на юго-востоке Корейского полуострова. Он постепенно стал терять свою силу — максимальная скорость ветра уменьшилась с 70 до 55 м/с.

В течение суток тайфун сместится в северном направлении со скоростью около 40 км/час. Ночью 8 сентября он окажется над территорией Китая, несколько западнее границ Приморья.

«Перемещаясь над Кореей, тайфун продолжит заполняться и на Китай выйдет с давлением в центре около 980 гПа, ветер в центре ослабеет до 30−35 м/с. В связи с этим удар стихии по Приморью будет меньше, чем при тайфуне «Майсак», — пояснили синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, оставаться дома во время прохождения тайфуна «Хайшен» призвал жителей Владивостока мэр Олег Гуменюк.