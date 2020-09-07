Орехово-Зуево, Московская область, , 06:34 — REGNUM Мужчина, перевозивший около десяти килограмм наркотиков был задержан сотрудниками полиции в Орехово-Зуево. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий остановили автомобиль, которым управлял 39-летний житель Татарии. В ходе беседы с полицейскими мужчина проявлял нервозность и в целом вёл себя подозрительно. Сотрудники полиции приняли решение провести досмотр автомобиля.

Под обшивкой кузова грузового отсека с водительской стороны полицейские обнаружили 15 пакетов с кристаллическим веществом светлого цвета. В ходе исследования было установлено, что в пакетах содержится наркотическое вещество мефедрон. Общий вес изъятого вещества составил десять килограмм.

По факту обнаружения наркотиков было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и оборот наркотических либо психотропных веществ». Водитель автомобиля был задержан в качестве подозреваемого по данному делу. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Брянске двух граждан Таджикистана, у которых в автомобиле были обнаружены и изъяты 192 свёртка с наркотиками.

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