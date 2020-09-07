Петропавловск-Камчатский, , 06:28 — REGNUM Пожар произошел в деревянной бане в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

В Петропавловске-Камчатском огнеборцы ликвидировали пожар в деревянной бане 41.mchs.gov.ru

Сообщается, что инцидент произошел вечером 6 сентября. Возгорание произошло в здании одноэтажной деревянной бани по улице Стрелковой. Спасателям удалось оперативно потушить пожар. В результате происшествия оказалась повреждена отделка потолка на площади один квадратный метр. Пострадавших не было, причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа произошел пожар в частной бане в Холмском районе Сахалина. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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