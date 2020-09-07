Пекин, , 06:00 — REGNUM Четыре школьника пострадали в результате нападения на них вооружённого ножом мужчины в центральной части Китая. Об этом 7 сентября сообщает информационный портал Sina.

Инцидент произошёл в провинции Хунань, недалеко от здания общеобразовательной школы в городе Чжанцзяцзе. Злоумышленник напал на учащихся средней школы.

В результате нападения дети получили ранения и были экстренно госпитализированы. Информация об их состоянии не сообщается. Напавшего на школьников мужчину удалось задержать. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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