Шри-Джаяварденепура-Котте, , 05:46 — REGNUM Полностью ликвидирован пожар, возникший на борту нефтеналивного танкера New Diamond, дрейфующего у берегов Шри-Ланки. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба военно-морских сил страны.

Уточняется, что для оценки ущерба, нанесённого пожаром судну на Шри-Ланку прибыли эксперты из Великобритании и Нидерландов. Отмечается, что разлива нефтепродуктов из танкера не произошло.

Напомним, пожар на танкере New Diamond, зарегистрированном в Панаме, начался 3 сентября, когда судно находилось в 50 км от берегов Шри-Ланки. Возгорание произошло на корме судна и не затронуло резервуары с нефтью. В результате пожара пострадал один член экипажа танкера, ещё один числится пропавшим без вести.

В операции по тушению пожара на борту танкера и его буксировке приняли участие три буксира и пять кораблей ВМФ Шри-Ланки, а также два корабля российского флота и три корабля индийского флота.

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