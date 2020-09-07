Улан-Удэ, , 05:36 — REGNUM В Бурятии на выходных зарегистрировано ещё два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

В субботу, 5 сентября стало известно о смерти в улан-удэнском стационаре пациента 61 года. Заболевание у него осложнилось двусторонней пневмонией тяжёлой степени, а также респираторным дистресс-синдромом с дыхательной недостаточностью.

«Имел сопутствующие заболевания: сахарный диабет со множественными осложнениями, хроническая болезнь почек, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, хроническая сердечная недостаточность. Находился на лечении 4 суток», — отметили в штабе.

На следующий день в больнице скончался 74-летний пациент, который также страдал ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, ревматоидным артритом и другими заболеваниями.

Таким образом, за всё время эпидемии в республике от COVID-19 скончались 58 человек. Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе здесь было зарегистрировано сразу четыре летальных случая.

Читайте также: В Бурятии третьи сутки подряд умирают пациенты с COVID-19