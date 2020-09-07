Екатеринбург, , 05:11 — REGNUM Пожар на пилораме в поселке Зеленый Бор в Свердловской области был ликвидирован, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар охватил здание пилорамы и производственную площадку, на которой были расположены бочки с маслом. Общая площадь возгорания оценивалась в одну тысячу квадратных метров.

«В 05:49 (03:49 по московскому времени) открытое горение ликвидировано», — отметили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники пожарных служб проводят проливку и разбор сгоревших конструкций на объекте. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября произошел пожар на полигоне бытовых отходов в Норильске. Огнем была охвачена площадь 300 квадратных метров. Пожар был потушен, сведений о пострадавших не поступало.

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