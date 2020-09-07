Лондон, , 04:55 — REGNUM Пропавшая во время пересылки картина работы Жоана Миро была обнаружена испанской полицией на аукционе в Лондоне. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба национальной полиции Испании.

Картина авторства каталонского художника Жоана Миро из серии «Гауди» пропала в июле текущего года во время её пересылки покупателю. Работу Миро приобрёл у испанского коллекционера житель Лондона. Новый владелец так и не получил картину, о чём сообщил в транспортную полицию.

Сотрудники полиции провели расследование и выяснили, что полотно было доставлено ошибочно по другому адресу. Но человек, по ошибке получивший картину, настаивал на том, что он отправил её обратно в Испанию. В итоге полицейские обнаружили работу испанского художника на аукционе в Лондоне. Предварительная стоимость картины составила десять тысяч евро.

Аукционный дом был незамедлительно проинформирован о том, что выставленное на торги полотно числится в международной базе данных как похищенное произведение искусства. После этого картина была снята с торгов и отправлена законному владельцу.

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