Токио, , 04:56 — REGNUM В Японии в результате воздействия тайфуна «Хайшэнь» пострадали не менее 36 человек, без электроэнергии остались около 440 тыс. домов. Об этом 7 сентября сообщает телеканал NHK.

Тайфун, который обрушился на юго-запад страны в ночь с воскресенья на понедельник, повредил линии электропередач, нанёс повреждения многим жилым домам и уличным конструкциям. Больше всего травм от ударов стихии получили жители префектур Нагасаки, Кагосима и Кумамото на острове Кюсю.

Дополнительно извещения о необходимости эвакуироваться из своих домов в специальные центры получили ещё около 800 тыс. жителей страны. А общее число таких граждан достигло в Японии 8,28 млн человек.

Напомним, тайфун «Хайшэнь» в настоящее время со скоростью 40 км/ч движется со стороны Японии к Корейскому полуострову. Скорость ветра в его эпицентре на порывах достигает 60 м/с. Отмечается, что тайфун может принести с собой штормовой ветер и рекордное количество осадков в виде проливных дождей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии из-за тайфуна «Хайшэнь», который прошёл через юго-западные регионы страны, были отменены 579 рейсов на внутренних авиалиниях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии из-за тайфуна отменены почти 600 авиарейсов — NHK