Магадан, Магаданская область, , 04:37 — REGNUM В ходе ремонтных работ на федеральной трассе «Колыма» в Магаданской области погиб работник.

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Трагический случай произошёл с рабочим дорожно-строительной компании, которая ведёт ремонт автодороги в Хасынском округе.

При выполнении работ сотрудника, узбека по национальности, придавило горной породой, человек погиб на месте, пишет «Весьма».

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Материалы дела находятся в Хасынском межрайонном следственном отделе.

У погибшего мужчины остались пятеро детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на предприятиях и в организациях Новосибирской области в 2019 году от несчастных случаев на производстве пострадало 465 человек, из которых 66% мужчины.