Сакраменто, США, , 04:11 — REGNUM Более 2100 гектаров охвачено лесным пожаром в американском штате Калифорния. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба местной пожарной службы в Twitter.

По данным ведомства, площадь лесных пожаров в округе Сан-Диего достигла 5350 акров (около 2165 гектаров). Пожар удалось локализовать на 1% площади.

Отмечается, что пламя распространяется с опасной скоростью, жители округа получили уведомление об эвакуации. Кроме того, от огня пострадало оборудование компании San Diego Gas & Electric, в связи с чем на территории округа наблюдаются перебои с энергоснабжением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители округа Сан-Диего в штате Калифорния получили предупреждение об эвакуации в связи с приближением к населённым пунктам масштабного лесного пожара.

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