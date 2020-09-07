Токио, , 04:12 — REGNUM В Японии из-за тайфуна «Хайшэнь», который прошёл через юго-западные регионы страны, были отменены 579 рейсов на внутренних авиалиниях. Об этом 7 сентября сообщает телеканал NHK.

Изменения в расписании перелётов затронули в основном аэропорты островов Кюсю и Сикоку, а также западной части острова Хонсю.

Отмечается, что из-за ураганного ветра движение скоростных экспрессов на Кюсю было полностью приостановлено, а в ряде регионов было сокращено число курсирующих поездов.

Напомним, тайфун «Хайшэнь» в настоящее время со скоростью 40 км/ч движется со стороны Японии к Корейскому полуострову. Скорость ветра в эпицентре на порывах достигает 60 м/с. Метеорологи предупреждают, что тайфун может принести с собой штормовой ветер и рекордное количество осадков в виде проливных дождей.

Как сообщало ИА REGNUM, рекомендацию об эвакуации в связи с приближением тайфуна «Хайшэнь» получили более ста тысяч жителей префектуры Миядзаки на юго-западе Японии.

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