Владивосток, , 03:04 — REGNUM Оставаться дома во время прохождения тайфуна «Хайшен» призвал жителей Владивостока мэр города Олег Гуменюк. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава Владивостока предложил освободить детей дошкольного и школьного возраста от посещения школ и детских садов и не считать отсутствие ребёнка на время непогоды в образовательном учреждении прогулом. Кроме того, Гуменюк рекомендовал работодателям рассмотреть вопрос о предоставлении возможности отпустить домой сотрудников на время прохождения тайфуна.

Отмечается, что Приморский край испытает на себе воздействие тайфуна «Хайшен» раньше, чем предполагалось. Стихия приближается к региону быстрее, чем прогнозировали метеорологи, ухудшение погоды в Приморье ожидается уже днём 7 сентября, а не в ночь на 8 сентября.

На юге Приморского края ожидаются проливные дожди и усиление ветра до 32 м/сек на побережье и до 15−20 м/сек в континентальной части региона. В заливе Петра Великого высота волн будет достигать 3−4 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о последствиях прохождения тайфуна «Майсак» по территории Приморья.

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