Токио, , 02:34 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в префектуре Ибараки. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Отмечается, что жители префектуры ощутили подземные толчки интенсивностью до семи баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Фукуи в Японии. В результате сейсмособытия пострадали 13 человек.

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