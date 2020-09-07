Манила, , 00:18 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,4 на территории Филиппин, сообщает филиппинский институт сейсмологии и вулканологии.

Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-западу от населенного пункта Дон Марселино. Очаг сейсмособытия находился на глубине 143 километров. В институте добавили, что землетрясение не способно вызвать цунами или серьезные разрушения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября землетрясение магнитудой 6,2 произошло в южной части Тихого океана у берегов Вануату. Его эпицентр находился в 101 километре от города Порт-Вила на глубине 8,2 километра. Пострадавших не было.

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