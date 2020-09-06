Алеппо, Сирия, , 23:38 — REGNUM В Сирии боевики обстреляли населённый пункт в провинции Алеппо. Об этом 6 сентября сообщил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в САР Александр Гринкевич.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.

Читайте также: Сирийский военнослужащий погиб после атаки беспилотника США